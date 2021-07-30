Япония планирует ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев

В частности, чрезвычайное положение могут ввести и в части острова Окинава.

Ожидается, что премьер-министр Японии Есихиде Суга официально объявит об этом решении после того, как эксперты одобрят его.

Указано, что страна сейчас пытается сдержать распространение нового штамма "Дельта", в то время как каждый день в Японии регистрируют рекордное количество случаев COVID-19.

По последним данным, 64% больничных коек в Токио заполнены больными COVID-19