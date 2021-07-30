Японія планує ввести надзвичайний стан через стрімке зростання COVID-випадків

Зокрема, надзвичайний стан можуть ввести і в частині острова Окінава.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосить про це рішення після того, як експерти схвалять його.

Зазначено, що країна наразі намагається стримати розповсюдження нового штаму "Дельта" та кожного дня у Японії реєструють рекордну кількість випадків COVID-19.

За останніми даними, 64% лікарняних ліжок в Токіо заповнені хворими на COVID-19.