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На Олимпиаде обновили рекорд по количеству новых случаев COVID-19

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Токио, Пятница 30 июля 2021 09:24
На Олимпиаде обновили рекорд по количеству новых случаев COVID-19 Фото: на Олимпиаде обновили рекорд по количеству новых случаев COVID-19 (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

На Олимпиаде в Токио среди участников и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19. Это самый большой суточный показатель, который был зарегистрирован с начала игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По информации Организационного комитета, среди зараженных 18 жителей Японии и 9 из-за рубежа. Из них положительный тест на коронавирус получили 3 спортсмена.

Известно, что один из инфицированных спортсменов входит в состав американской сборной по легкой атлетике. Вчера он выбыл из игр после получения положительного результата теста на COVID-19.

По данным комитета, кроме трех спортсменов, на COVID-19 заболели: 15 подрядчиков, четыре официальных лица, связанных с играми, четыре волонтера и один представитель СМИ.

Так, общее число случаев коронавируса, зафиксированных во время Олимпиады, составляет 220.

Напомним, вчера в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это наибольший показатель за все время пандемии.

Ранее на Олимпиаде обнаружили первый случай COVID-19 у спортсмена после соревнований.

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