Япония планирует отправить в космос экологический спутник: в чем его особенность

Разработкой спутника займутся компания Sumitomo Forestry и Киотский университет.

Как отмечают разработчики, экологически чистый спутник будет сгорать при повторном входе в атмосферу Земли благодаря своей внешней стороне, которая сделана из дерева. Таким образом аппарат почти не будет создавать нагрузку на окружающую среду.

В то же время использование дерева при разработке спутника обойдется значительно дешевле, чем алюминия.

Аппарат в форме куба будет иметь стороны по 10 сантиметров каждая. Внешние стороны будут покрыты деревом и солнечными элементами, а внутри он будет оборудован электронной подложкой.

Запуск спутника запланирован на 2023 год.