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Замаскировали сигареты под древесину: на Волыни задержали крупную партию контрабанды

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Волынская область, Вторник 15 июня 2021 17:31
Замаскировали сигареты под древесину: на Волыни задержали крупную партию контрабанды Фото: на Волыни задержали крупную партию контрабанды (фото ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила контрабандную партию сигарет, замаскированную под лесопродукцию. Незаконный товар обнаружили на таможенном посту "Ковель".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ разоблачила канал незаконной переправки за границу оптовых партий лесопродукции и иностранных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет более 18 млн грн. Дельцы скрыли контрабандные сигареты в искусственных полостях пиломатериалов", - говорится в сообщении.

Установлено, что противоправную деятельность организовали несколько жителей западных регионов Украины. Чтобы скрыть схему, дельцы загружали контрабандный товар на территории аффилированной коммерческой структуры во Львовской области.

Дальнейшее таможенное оформление лесопродукции дельцы осуществляли по поддельным документам на Волыни.

На таможенном посту "Ковель" правоохранители задержали грузовик контрабандистов и изъяли из него более 500 ящиков сигарет иностранного производства, более чем 300 м3 древесины, а также документы, оформленные на подставных лиц.

"Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, на днях пограничники заблокировали вывоз из Украины в Румынию контрабандных сигарет. Их нашли в грузовике среди замороженных вишен.

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