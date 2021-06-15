Замаскировали сигареты под древесину: на Волыни задержали крупную партию контрабанды

"СБУ разоблачила канал незаконной переправки за границу оптовых партий лесопродукции и иностранных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет более 18 млн грн. Дельцы скрыли контрабандные сигареты в искусственных полостях пиломатериалов", - говорится в сообщении.

Установлено, что противоправную деятельность организовали несколько жителей западных регионов Украины. Чтобы скрыть схему, дельцы загружали контрабандный товар на территории аффилированной коммерческой структуры во Львовской области.

Дальнейшее таможенное оформление лесопродукции дельцы осуществляли по поддельным документам на Волыни.

На таможенном посту "Ковель" правоохранители задержали грузовик контрабандистов и изъяли из него более 500 ящиков сигарет иностранного производства, более чем 300 м3 древесины, а также документы, оформленные на подставных лиц.

"Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.