RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Японія планує відправити у космос екологічний супутник: в чому його особливість

Автор: Сергій Пишкін

Японія планує запустити у космос супутник, який зроблений з дерева. Запуск запланований на 2023 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Розробкою супутника займуться компанія Sumitomo Forestry та Кіотський університет.

Як відзначають розробники, екологічно чистий супутник згоратиме при повторному вході в атмосферу Землі завдяки своїй зовнішній стороні, яка зроблена з дерева. Таким чином апарат майже не створюватиме навантаження на навколишнє середовище.

Водночас використання дерева під час розробки супутника обійдеться значно дешевше, ніж алюмінію.

Апарат у формі кубу матиме сторони по 10 сантиметрів кожна. Зовнішні сторони будуть покриті деревом й сонячними елементами, а всередині він буде обладнаний електронною підкладкою.

Запуск супутника запланований на 2023 рік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у 2021 році компанія Arctic Astronautics також планувала вивести на орбіту дерев'яний супутник, однак операцію було перенесено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія