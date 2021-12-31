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Япония планирует отправить в космос экологический спутник: в чем его особенность

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 18:26
Япония планирует отправить в космос экологический спутник: в чем его особенность Фото: Япония планирует отправить в космос экологический спутник (Photo courtesy of Kyoto University)
Автор: Сергей Пышкин

Япония планирует запустить в космос спутник, который сделан из дерева. Запуск запланирован на 2023 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Разработкой спутника займутся компания Sumitomo Forestry и Киотский университет.

Как отмечают разработчики, экологически чистый спутник будет сгорать при повторном входе в атмосферу Земли благодаря своей внешней стороне, которая сделана из дерева. Таким образом аппарат почти не будет создавать нагрузку на окружающую среду.

В то же время использование дерева при разработке спутника обойдется значительно дешевле, чем алюминия.

Аппарат в форме куба будет иметь стороны по 10 сантиметров каждая. Внешние стороны будут покрыты деревом и солнечными элементами, а внутри он будет оборудован электронной подложкой.

Запуск спутника запланирован на 2023 год.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2021 году компания Arctic Astronautics также планировала вывести на орбиту деревянный спутник однако операция была перенесена.

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