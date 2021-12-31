Япония планирует отправить в космос экологический спутник: в чем его особенность
Япония планирует запустить в космос спутник, который сделан из дерева. Запуск запланирован на 2023 год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Разработкой спутника займутся компания Sumitomo Forestry и Киотский университет.
Как отмечают разработчики, экологически чистый спутник будет сгорать при повторном входе в атмосферу Земли благодаря своей внешней стороне, которая сделана из дерева. Таким образом аппарат почти не будет создавать нагрузку на окружающую среду.
В то же время использование дерева при разработке спутника обойдется значительно дешевле, чем алюминия.
Аппарат в форме куба будет иметь стороны по 10 сантиметров каждая. Внешние стороны будут покрыты деревом и солнечными элементами, а внутри он будет оборудован электронной подложкой.
Запуск спутника запланирован на 2023 год.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2021 году компания Arctic Astronautics также планировала вывести на орбиту деревянный спутник однако операция была перенесена.