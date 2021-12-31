Японія планує відправити у космос екологічний супутник: в чому його особливість

Японія планує запустити у космос супутник, який зроблений з дерева. Запуск запланований на 2023 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Розробкою супутника займуться компанія Sumitomo Forestry та Кіотський університет.

Як відзначають розробники, екологічно чистий супутник згоратиме при повторному вході в атмосферу Землі завдяки своїй зовнішній стороні, яка зроблена з дерева. Таким чином апарат майже не створюватиме навантаження на навколишнє середовище.

Водночас використання дерева під час розробки супутника обійдеться значно дешевше, ніж алюмінію.

Апарат у формі кубу матиме сторони по 10 сантиметрів кожна. Зовнішні сторони будуть покриті деревом й сонячними елементами, а всередині він буде обладнаний електронною підкладкою.

Запуск супутника запланований на 2023 рік.