Японія підняла винищувачі для перехоплення російського літака

"У Східно-Китайському морі проведено навчання з поповнення кораблів запасами води й палива з допоміжних суден", - повідомили в відомстві.

Активність російських військово-повітряних сил відбулася через день після того, як Японія помітила російські та китайські військово-морські кораблі, які перетинали води між південними японськими островами Окінава та Міяко.

Нагадаємо, нещодавно протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски.

Крім того, у квітні американські винищувачі перехопили двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Минулого літа у Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.

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