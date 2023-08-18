Япония подняла истребители для перехвата российского самолета

Япония подняла свои истребители на перехват патрульного самолета военно-воздушных сил России Ил-38.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, что недавно противовоздушная оборона США зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски.
Кроме того, в апреле американские истребители перехватили двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Прошлым летом в Госдуме РФ пригрозили Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску с помощью псевдореферендума.
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