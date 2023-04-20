Винищувачі США перехопили два російські стратегічні бомбардувальники біля Аляски

Персонал NOPAD виявив, відстежив, точно ідентифікував і перехопив два російські літаки, які увійшли та діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Повідомляється, що перехоплення було виконано винищувачами F-16 та F-22.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили у повітряний простір США чи Канади. У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно і не розглядаються як загроза чи провокаційні дії.