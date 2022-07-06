В России позарились на Аляску и намекнули на ее "возвращение"

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ", об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России - ред.) территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", - заявил российский чиновник.

При этом он добавил, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести псевдореферендум для аннексии Аляски.