В России позарились на Аляску и намекнули на ее "возвращение"
В Госдуме РФ пригрозили Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску при помощи псевдореферендума.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России - ред.) территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", - заявил российский чиновник.
При этом он добавил, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести псевдореферендум для аннексии Аляски.
Напомним, ранее Россия пригрозила Норвегии возвращением части Баренцевого моря.
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