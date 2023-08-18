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Японія підняла винищувачі для перехоплення російського літака

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Японія, П'ятниця 18 серпня 2023 15:44
Японія підняла винищувачі для перехоплення російського літака Фото: Японія підняла свої винищувачі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Японія підняла свої винищувачі на перехоплення патрульного літака військово-повітряних сил Росії Іл-38.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Японія підняла винищувачі після того, як були помічені два російські літаки Іл-38, що летіли між Японським і Східно-Китайським морями, де Росія проводить спільне військово-морське патрулювання та навчання з Китаєм.

Міноборони Росії повідомили, що кораблі ВМС Росії та Китаю спільно патрулюють Тихий океан і проводять військово-морські навчання в Східно-Китайському морі.

"У Східно-Китайському морі проведено навчання з поповнення кораблів запасами води й палива з допоміжних суден", - повідомили в відомстві.

Активність російських військово-повітряних сил відбулася через день після того, як Японія помітила російські та китайські військово-морські кораблі, які перетинали води між південними японськими островами Окінава та Міяко.

Нагадаємо, нещодавно протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски.

Крім того, у квітні американські винищувачі перехопили двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Минулого літа у Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.

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