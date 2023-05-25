Японія підняла в небо винищувачі через російський розвідувальний літак

Як відзначають в Міністерстві оборони Японії, російський літак-розвідник здійснював політ в обидва боки з Охотського моря в Тихий океан.

Ще один Іл-20 помітили у напрямку вод біля острова Садо. Після цього він повернув у бік континенту.

Наразі інші подробиці не розкриваються. Російська сторона жодним чином не коментувала це повідомлення.

Не перша провокація

Подібні випадки неодноразово ставалися й раніше. Наприклад, на початку травня стався небезпечний інцидент за участі російського винищувача Су-35. Тоді ж літак країни-агресора здійснив агресивні та небезпечні маневри поруч з польським прикордонним літаком L410 Turbolet.

Також в березні США втратили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper у нейтральних водах поряд із окупованим Кримом. Як відзначили в Штатах, це сталось через перехоплення дрона російською авіацією.