Японія передасть Україні понад 200 генераторів: коли їх доставлять

Японія передасть Україні 242 генератори, а також трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання для відновлення зруйнованих електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства енергетики України.

"Сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній та екстрену підтримку з боку Японії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. У рамках першого етапу допомоги Японія надасть Україні 242 генератори, як це було домовлено раніше. Частину генераторів буде доставлено в Україну вже в середині грудня", - йдеться у повідомленні. у повідомленні міністерства.

Крім того, енергетиками України та Японії зараз узгоджується специфікація обладнання для другого пакету допомоги Японії, до якого увійдуть трансформатори, вимикачі, кабелі, дроти та інше обладнання.

Крім того, японська сторона заявила, що зацікавлена у наданні професійної експертизи, враховуючи свій досвід застосування найкращих практик енергоефективності та поширення інноваційних підходів до сталого розвитку енергетичного сектора.