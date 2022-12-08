Япония передаст Украине более 200 генераторов: когда их доставят

Япония передаст Украине 242 генератора, а также трансформаторы, разъединители и другое оборудование для восстановления разрушенных электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Украины.

"Стороны обсудили потребности украинских энергетических компаний и экстренную поддержку со стороны Японии для обеспечения стабильной работы энергосистемы. В рамках первого этапа помощи Япония предоставит Украине 242 генератора, как это было договорено ранее. Часть генераторов будет доставлена в Украину уже в середине декабря", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, энергетиками Украины и Японии сейчас согласовывается спецификация оборудования для второго пакета помощи Японии, в который войдут трансформаторы, выключатели, кабели, провода и другое оборудование.

Кроме того, японская сторона заявила, что заинтересована в предоставлении профессиональной экспертизы, учитывая свой опыт применения лучших практик энергоэффективности и распространения инновационных подходов к устойчивому развитию энергетического сектора.