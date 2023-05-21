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Японія передасть Україні близько 100 вантажівок для ЗСУ

Фото: прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуліо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Японії має намір передати Україні близько 100 вантажівок для Збройних сил України. Також Токіо планує передати для українських військових пайки.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуліо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Японії.

Поставки приблизно 30 тисяч пайків надзвичайних ситуацій будуть здійснені за запитом України.

Крім того, влада Японії готова прийняти поранених українських військових.

Зеленський у Японії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Хіросіму 20 та 21 травня. Глава держави у рамках саміту "Великої сімки" провів переговори з прем'єрами Великої Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом США, Франції, Південної Кореї та іншими європейськими чиновниками.

Також український президент провів зустріч із японським прем'єром, у ході якої вони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу.

Попри це, Японія планує виділити Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури. Японія виділить 23 мільйони доларів на покриття військових ризиків при інвестиціях в Україну.

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