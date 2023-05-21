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Зеленський із прем'єром Японії домовився про проведення конференції з відновлення України

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Неділя 21 травня 2023 18:01
Зеленський із прем'єром Японії домовився про проведення конференції з відновлення України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський у кулуарах саміту "Великої сімки" зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. Вони, серед іншого, домовилися про проведення конференції з відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента у Twitter.

"Домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу. Розраховую і на підтримку з боку Японії щодо проведення глобального саміту з реалізації української формули миру", - заявив Зеленський.

Він разом із прем'єром Японії також обговорили подальші кроки з підтримки України, зокрема, що стосується посилення матеріально-технічних можливостей сил оборони України та розмінування територій.

Крім цього Зеленський розповів Фуміо про ситуацію на фронті і заявив про важливість японських санкцій щодо РФ.

Крім того, сторони обговорили можливість японських інвестицій у галузях виробництва водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

"Вдячний Японії за пакет фінансової допомоги на суму 7,6 млрд доларів, який будо виділено раніше, а також за рішення прийняти на лікування поранених українських військовослужбовців та за 100 додаткових вантажних автомобілів", - заявив Зеленський.

Зеленський у Японії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Хіросіму 20 та 21 травня. Глава держави у рамках саміту "Великої сімки" провів переговори з прем'єрами Великої Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом США, Франції, Південної Кореї та іншими європейськими чиновниками.

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