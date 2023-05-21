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Япония передаст Украине около 100 грузовиков для ВСУ

Фото: премьер-министр Японии Кисида Фулио (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Японии намерено передать Украину около 100 грузовиков для Вооруженных сил Украины. Также Токио планирует передать для украинских военных пайки.

Об этом заявил премьер-министр Японии Кисида Фулио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Японии.

Поставки примерно 30 тысяч пайков чрезвычайных ситуаций будут совершены по запросу Украины.

Кроме того, власти Японии готовы принять раненых украинских военных.

Зеленский в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хиросиму 20 и 21 мая. Глава государства в рамках саммита "Большой семерки" провел переговоры с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом США, Франции, Южной Кореи и другими европейскими чиновниками.

Также украинский президент провел встречу с японским премьером, в ходе которой они договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса.

Несмотря на это Япония планирует выделить Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры. Япония выделит 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

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