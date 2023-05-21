Япония передаст Украине около 100 грузовиков для ВСУ

Правительство Японии намерено передать Украину около 100 грузовиков для Вооруженных сил Украины. Также Токио планирует передать для украинских военных пайки.
Об этом заявил премьер-министр Японии Кисида Фулио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Японии.
Поставки примерно 30 тысяч пайков чрезвычайных ситуаций будут совершены по запросу Украины.
Кроме того, власти Японии готовы принять раненых украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хиросиму 20 и 21 мая. Глава государства в рамках саммита "Большой семерки" провел переговоры с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом США, Франции, Южной Кореи и другими европейскими чиновниками.
Также украинский президент провел встречу с японским премьером, в ходе которой они договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса.
Несмотря на это Япония планирует выделить Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры. Япония выделит 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.
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