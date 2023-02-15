Япония передаст Украине 10 млн долларов на проекты UNESCO: куда направят средства

Правительство Японии выделит Украине финансовую помощь, которую направят на сохранение архитектурного наследия и образовательные проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Сообщается, что проект нацелен на поддержку и восстановление Украины в области культуры, образования и коммуникаций и состоит из трех компонентов.

Напомним, что Япония выделила 170 млн долларов на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановление критической инфраструктуры Украины.

Также сообщалось, что Япония передала Украине портативное оборудование для телевещания, которое будет использовано взамен поврежденного ракетным ударом РФ в Киевском телецентре.

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