Японія буде постачати зброю за кордон. Данілов назвав це "історичним моментом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Історично так склалося, що Японія після Другої світової війни прийняла внутрішнє законодавство, яке забороняє будь-який експорт зброї японського виробництва. Зараз відбувається історичний момент, коли Японія буде повертатися на цей ринок. Наразі вона законодавчо вирішує, що японська зброя може бути в інших країнах світу", - зазначив Данілов.

За його словами, залученість Японії як великої промислової країни до створення регіональних інституцій дуже важлива.

"Це дуже потужна промислова країна, країна з великим промисловим потенціалом. Залучення її до спільних процесів захисту демократії буде абсолютно доречним", - наголосив секретар РНБО.

Що цьому передувало

ЗМІ повідомили, що 22 грудня уряд Японії оновить інструкції щодо експорту оборонної продукції. Таким чином країна зможе постачати зброю власного виробництва за кордон.

Мова йде у першу чергу про ракети для зенітного комплексу Patriot. Рада національної безпеки Японії планує схвалити поставки ракет для Patriot до США ще цього року.

Важливо зазначити, що Японія не зможе передавати зброю воюючим країнам, наприклад, Україні чи Ізраїлю. Але це дасть США більше можливостей для продовження постачання Україні зброї власного виробництва.