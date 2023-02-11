UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія передала Україні пакет обладнання для телемовлення

Фото: Японія передала Україні пакет телекомунікаційного обладнання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія передала Україні портативне обладнання для телемовлення, яке буде використане замість пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Ретрансляційне обладнання використовуватиметься Національною громадською телерадіокомпанією України на її головній станції у Києві. Проект передачі обладнання було здійснено японським урядом через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

"Ця підтримка сприятиме створенню точної, справедливої та неупередженої новинної системи та зміцненню демократії в Україні, а також відновленню та реконструкції України", - заявив міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі.

Раніше стало відомо, що Україна домовилася з Японією про відстрочення боргів до кінця 2023 року. Угода була затверджена у формі обміну нотами.

Нагадаємо, що Японія виділила 170 млн доларів на реалізацію проектів екстреного відновлення, у тому числі відновлення критичної інфраструктури України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія