Япония передала Украине пакет оборудования для телевещания

Япония передала Украине портативное оборудование для телевещания, которое будет использовано взамен поврежденного ракетным ударом РФ в Киевском телецентре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Ретрансляционное оборудование будет использоваться Национальной общественной телерадиокомпанией Украины на ее главной станции в Киеве. Проект передачи оборудования был осуществлен японским правительством через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). "Эта поддержка будет способствовать созданию точной, справедливой и беспристрастной новостной системы и укреплению демократии в Украине, а также восстановлению и реконструкции Украины", - заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.