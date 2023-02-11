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Япония передала Украине пакет оборудования для телевещания

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Токио, Суббота 11 февраля 2023 06:39
Япония передала Украине пакет оборудования для телевещания Фото: Япония передала Украине пакет телекоммуникационного оборудования (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония передала Украине портативное оборудование для телевещания, которое будет использовано взамен поврежденного ракетным ударом РФ в Киевском телецентре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Ретрансляционное оборудование будет использоваться Национальной общественной телерадиокомпанией Украины на ее главной станции в Киеве. Проект передачи оборудования был осуществлен японским правительством через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

"Эта поддержка будет способствовать созданию точной, справедливой и беспристрастной новостной системы и укреплению демократии в Украине, а также восстановлению и реконструкции Украины", - заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.

Ранее стало известно, что Украина договорилась с Японией об отсрочке по долгам до конца 2023 года. Соглашение было утверждено в форме обмена нотами.

Напомним, что Япония выделила 170 млн долларов на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановление критической инфраструктуры Украины.

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