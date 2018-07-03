Розкрадання в "Охматдиті": до суду направлено справи 4 підозрюваних

Справи ще 4 будуть направлені до суду після ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень

Київська місцева прокуратура №10 направила до суду обвинувальні акти щодо працівниць Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Міністерства охорони здоров'я України, викритих в організації злочинної схеми по присвоєнню медичних препаратів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

Так, згідно з матеріалами слідства, завідувачка аптечним складом НДСЛ в період з 2012 по 2015 рік шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн гривень.Правоохоронці кваліфікували дії обвинуваченої за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Крім того, трьох старших медичних сестер зазначеної лікарні судитимуть за неналежне виконання своїх службових обов'язків, що спричинило втрату медичних препаратів, призначених для лікування хворих дітей, на загальну суму понад 3,5 млн гривень. Обвинувальні акти у відношенні зазначених осіб за ч. 1, 2 ст. 367 ("Службова недбалість") Кримінального кодексу України направлено до суду. Також прокуратура завершила розслідування стосовно ще чотирьох старших медичних сестер лікарні за фактами скоєння аналогічних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України.

Зараз йде ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінальних проваджень, після чого обвинувальні акти також будуть направлені в суд.

Нагадаємо, в ході розслідування кримінального провадження по справі розкрадання лікарських препаратів у лікарні "Охматдит" найбільший недолік виявлений у відділенні інтенсивної хіміотерапії. Раніше за фактом привласнення ліків на загальну суму близько 8 млн гривень оголошено підозру 7 працівникам лікарні "Охматдит".