Японія передала "Охматдиту" діагностичне обладнання на суму 24,6 млн гривень

Фото: "Охматдит" (sai.gov.ua)

Обладнання дозволить проводити складні дослідження

Уряд Японії передав для НДСЛ "Охматдит" діагностичне обладнання на загальну суму понад 24,6 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook керівника Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.

За її словами, надані прилади дозволять проводити у найбільшій дитячій лікарні України високоточні дослідження. Зокрема, це обладнання для діагностики та лікування пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту та легень.

"Нове гістологічне обладнання дозволить оперативно виконувати складні дослідження, а отримані дані використовувати також для наукових досліджень і попередження хвороб у майбутньому", зазначила Супрун.

Вона додала, що своєчасного лікування від вищезгаданих хвороб щорічно потребують близько тисячі важкохворих дітей, які лікуються в "Охматдиті". Однак ця партія обладнання є лише частиною проекту у рамках угоди між Україною та Японією про технічне співробітництво та грантову допомогу.

"Загалом українські лікарні отримають найсучасніші японські придади для діагностики і лікування на суму понад 112 мільйонів гривень. Перша хвиля поставки розпочалася в кінці 2017 року", - написала Супрун.

У "другій хвилі", за її словами, обладнання надійде до відділень екстреної медичної допомоги лікарень в Івано-Франківську, Житомирі, Черкасах, Сміли, Рівного, Запоріжжя і Харкова.

Нагадаємо, у липні 2018 року Київська місцева прокуратура №10 направила до суду обвинувальні акти щодо працівниць Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", викритих в організації злочинної схеми по присвоєнню медичних препаратів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.