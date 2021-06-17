Япония отменяет чрезвычайное положение перед Олимпийскими играми в Токио
Япония отменяет чрезвычайное положение, связанное с пандемией коронавируса за месяц до проведения Олимпийских игр в Токио. Это должно произойти в воскресенье, 20 июня.
Об этом сообщает Le Figaro.
Японское правительство отменит чрезвычайное положение в большинстве департаментов страны, в том числе и в Токио. Однако там оставят некоторые ограничения.
В Токио и других японских департаментах с конца апреля действует режим чрезвычайной ситуации, который запрещает работу баров, ресторанов по вечерам и продажу алкоголя.
За месяц до проведения Олимпийских игр правительство проконсультируется с экспертами в области здравоохранения, чтобы перевести десять департаментов в режим ослабления чрезвычайного положения
В рамках ослабления ограничений барам и ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь, но только до 19:00, и они должны будут закрываться в 20:00, как это происходит сейчас. Строгое чрезвычайное положение будет продлено в департаменте Окинава на юго-западе Японии.
Новые правила также сделают возможным повторную авторизацию мероприятий (спортивные мероприятия, концерты) со зрителями, но с ограничением на количество человек вполовину.
Также организаторам Олимпийских игр в Токио следует использовать эти критерии для приема зрителей, проживающих в Японии.
Напомним, что спортсменов Олимпийских игр предупредили о том, что они могут быть исключены и даже депортированы из Японии. Это произойдет в том случае, если спортсмены будут нарушать правила по борьбе с COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Токио начали массово вакцинировать молодых людей перед Олимпиадой.