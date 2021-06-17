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Япония отменяет чрезвычайное положение перед Олимпийскими играми в Токио

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Япония, Четверг 17 июня 2021 07:11
Япония отменяет чрезвычайное положение перед Олимпийскими играми в Токио Фото: перед Олимпийскими играми отменят чрезвычайное положение в Японии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Япония отменяет чрезвычайное положение, связанное с пандемией коронавируса за месяц до проведения Олимпийских игр в Токио. Это должно произойти в воскресенье, 20 июня.

Об этом сообщает Le Figaro.

Японское правительство отменит чрезвычайное положение в большинстве департаментов страны, в том числе и в Токио. Однако там оставят некоторые ограничения.

В Токио и других японских департаментах с конца апреля действует режим чрезвычайной ситуации, который запрещает работу баров, ресторанов по вечерам и продажу алкоголя.

За месяц до проведения Олимпийских игр правительство проконсультируется с экспертами в области здравоохранения, чтобы перевести десять департаментов в режим ослабления чрезвычайного положения

В рамках ослабления ограничений барам и ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь, но только до 19:00, и они должны будут закрываться в 20:00, как это происходит сейчас. Строгое чрезвычайное положение будет продлено в департаменте Окинава на юго-западе Японии.

Новые правила также сделают возможным повторную авторизацию мероприятий (спортивные мероприятия, концерты) со зрителями, но с ограничением на количество человек вполовину.

Также организаторам Олимпийских игр в Токио следует использовать эти критерии для приема зрителей, проживающих в Японии.

Напомним, что спортсменов Олимпийских игр предупредили о том, что они могут быть исключены и даже депортированы из Японии. Это произойдет в том случае, если спортсмены будут нарушать правила по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Токио начали массово вакцинировать молодых людей перед Олимпиадой.

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