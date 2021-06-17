Японія скасовує надзвичайний стан перед Олімпійськими іграми в Токіо
Японія скасовує надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу за місяць до проведення Олімпійських ігор в Токіо. Це має відбутися в неділю, 20 червня.
Про це повідомляє Le Figaro.
Японський уряд скасує надзвичайний стан у більшості департаментів країни, в тому числі й в Токіо. Однак там залишать деякі обмеження.
У Токіо та інших японських департаментах з кінця квітня діє режим надзвичайної ситуації, який забороняє роботу барів, ресторанів вечорами та продаж алкоголю.
За місяць до проведення Олімпійських ігор уряд проконсультується з експертами в галузі охорони здоров'я, щоб перевести десять департаментів в режим ослаблення надзвичайного стану
В рамках ослаблення обмежень барам і ресторанам знову буде дозволено подавати алкоголь, але тільки до 19:00, і вони повинні будуть закриватися о 20:00, як це відбувається зараз. Суворий надзвичайний стан буде продовжено в департаменті Окінава на південному заході Японії.
Нові правила також уможливлять повторну авторизацію заходів (спортивні заходи, концерти) з глядачами, але з обмеженням на кількість осіб вполовину.
Також організаторам Олімпійських ігор в Токіо слід використовувати ці критерії для прийому глядачів, які проживають в Японії.
Нагадаємо, що спортсменів Олімпійських ігор попередили про те, що вони можуть бути виключені і навіть депортовані з Японії. Це станеться в тому випадку, якщо спортсмени будуть порушувати правила по боротьбі з COVID-19.
Раніше повідомлялося, що у Токіо почали масово вакцинувати молодих людей перед Олімпіадою.