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Японія скасовує надзвичайний стан перед Олімпійськими іграми в Токіо

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Японія, Четвер 17 червня 2021 07:11
Японія скасовує надзвичайний стан перед Олімпійськими іграми в Токіо Фото: перед Олімпійськими іграми скасують надзвичайний стан в Японії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія скасовує надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу за місяць до проведення Олімпійських ігор в Токіо. Це має відбутися в неділю, 20 червня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Японський уряд скасує надзвичайний стан у більшості департаментів країни, в тому числі й в Токіо. Однак там залишать деякі обмеження.

У Токіо та інших японських департаментах з кінця квітня діє режим надзвичайної ситуації, який забороняє роботу барів, ресторанів вечорами та продаж алкоголю.

За місяць до проведення Олімпійських ігор уряд проконсультується з експертами в галузі охорони здоров'я, щоб перевести десять департаментів в режим ослаблення надзвичайного стану

В рамках ослаблення обмежень барам і ресторанам знову буде дозволено подавати алкоголь, але тільки до 19:00, і вони повинні будуть закриватися о 20:00, як це відбувається зараз. Суворий надзвичайний стан буде продовжено в департаменті Окінава на південному заході Японії.

Нові правила також уможливлять повторну авторизацію заходів (спортивні заходи, концерти) з глядачами, але з обмеженням на кількість осіб вполовину.

Також організаторам Олімпійських ігор в Токіо слід використовувати ці критерії для прийому глядачів, які проживають в Японії.

Нагадаємо, що спортсменів Олімпійських ігор попередили про те, що вони можуть бути виключені і навіть депортовані з Японії. Це станеться в тому випадку, якщо спортсмени будуть порушувати правила по боротьбі з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у Токіо почали масово вакцинувати молодих людей перед Олімпіадою.

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