Японія скасовує надзвичайний стан перед Олімпійськими іграми в Токіо

Японія скасовує надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу за місяць до проведення Олімпійських ігор в Токіо . Це має відбутися в неділю, 20 червня.

Японський уряд скасує надзвичайний стан у більшості департаментів країни, в тому числі й в Токіо. Однак там залишать деякі обмеження.

У Токіо та інших японських департаментах з кінця квітня діє режим надзвичайної ситуації, який забороняє роботу барів, ресторанів вечорами та продаж алкоголю.

За місяць до проведення Олімпійських ігор уряд проконсультується з експертами в галузі охорони здоров'я, щоб перевести десять департаментів в режим ослаблення надзвичайного стану

В рамках ослаблення обмежень барам і ресторанам знову буде дозволено подавати алкоголь, але тільки до 19:00, і вони повинні будуть закриватися о 20:00, як це відбувається зараз. Суворий надзвичайний стан буде продовжено в департаменті Окінава на південному заході Японії.

Нові правила також уможливлять повторну авторизацію заходів (спортивні заходи, концерти) з глядачами, але з обмеженням на кількість осіб вполовину.