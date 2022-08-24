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Япония откажется от идеи закрытия АЭС и разработает реакторы нового поколения

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония перезапустит большинство своих простаивающих атомных электростанций и рассмотрит возможность разработки реакторов следующего поколения.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

По словам премьера, правительство также рассмотрит вопрос о продлении срока службы существующих реакторов. Такое решение непосредственно связано со стремительным ростом цен на энергоносители в мире.

По состоянию на конец июля в Японии было семь действующих реакторов, еще три были отключены из-за технического обслуживания. Остальные все еще проходят процесс повторного лицензирования. В соответствии с действующим законодательством, сроки эксплуатации атомных реакторов в Японии составляет 60 лет.

Ранее мы писали, что Япония одобрила планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.

Также сообщалось, что Япония пожертвует 2 миллиона евро МАГАТЭ на его усилия по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атаке России.

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