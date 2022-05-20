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Япония выделит 2 млн евро на обеспечение безопасности украинских АЭС

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Токио, Пятница 20 мая 2022 01:55
Япония выделит 2 млн евро на обеспечение безопасности украинских АЭС Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Япония пожертвует 2 миллиона евро МАГАТЭ на его усилия по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атаке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси обнародовал обещание после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибыл в Японию для посещения пострадавшей от цунами атомной станции Фукусима.

"Атаки России на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония самым решительным образом осуждает эти действия", - сказал Хаяси.

Хаяси отметил, что Япония выделенным грантом в размере 2 млн евро профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ в Украину и необходимого оборудования для украинских ядерных объектов.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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