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Японія відмовиться від ідеї закриття АЕС і розробить реактори нового покоління

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія перезапустить більшість своїх простоюючих атомних електростанцій і розгляне можливість розробки реакторів наступного покоління.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

За словами прем'єра, уряд також розгляне питання про продовження терміну служби існуючих реакторів. Таке рішення безпосередньо пов'язане зі стрімким зростанням цін на енергоносії у світі.

Станом на кінець липня в Японії було сім діючих реакторів, ще три були відключені через технічне обслуговування. Решта все ще проходять процес повторного ліцензування. Відповідно до чинного законодавства, терміни експлуатації атомних реакторів в Японії становить 60 років.

Раніше ми писали, що Японія схвалила плани оператора зруйнованої атомної станції Фукусіма щодо скидання очищених радіоактивних стічних вод у море в наступному році.

Також повідомлялося, що Японія пожертвує 2 мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля щодо забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, які зазнали атаки Росії.

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