UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония обвинила РФ в нежелании подписывать итоговый документ после ядерной конференции

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония обвинила Россию в том, что конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без подписания итогового документа.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Крайне прискорбно, что консенсус не был достигнут из-за оппозиции одной страны, которой является Россия", - сказал Кисида журналистам.

Россия выступила против окончательного проекта документа по итогам конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая длилась около месяца в Нью-Йорке.

По словам премьер-министра Японии, создание Договора о нераспространении ядерного оружия является единственным реалистичным подходом к отказу мира от ядерного вооружения.

Ранее мы писали, что Япония выделит странам Африки 30 млрд долларов. Средства преимущественно направят на развитие медицинских учреждений, а также на закупку зерна.

Также сообщалось, что Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений в отношении Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияРоссийская ФедерацияЯдерное оружие