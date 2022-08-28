Япония обвинила РФ в нежелании подписывать итоговый документ после ядерной конференции

Япония обвинила Россию в том, что конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без подписания итогового документа.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
"Крайне прискорбно, что консенсус не был достигнут из-за оппозиции одной страны, которой является Россия", - сказал Кисида журналистам.
Россия выступила против окончательного проекта документа по итогам конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая длилась около месяца в Нью-Йорке.
По словам премьер-министра Японии, создание Договора о нераспространении ядерного оружия является единственным реалистичным подходом к отказу мира от ядерного вооружения.
Ранее мы писали, что Япония выделит странам Африки 30 млрд долларов. Средства преимущественно направят на развитие медицинских учреждений, а также на закупку зерна.
Также сообщалось, что Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений в отношении Москвы.
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