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Японія звинуватила РФ у небажанні підписувати підсумковий документ після ядерної конференції

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія звинуватила Росію в тому, що конференція за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) завершилася без підписання підсумкового документа.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

"Вкрай прикро, що консенсус не був досягнутий через опозицію однієї країни, якою є Росія", - сказав Кисида журналістам.

Росія виступила проти остаточного проекту документа за підсумками конференції з розгляду дії ДНЯЗ, яка тривала близько місяця в Нью-Йорку.

За словами прем'єр-міністра Японії, створення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї є єдиним реалістичним підходом до відмови світу від ядерного озброєння.

Раніше ми писали, що Японія виділить країнам Африки 30 млрд доларів. Кошти переважно спрямують на розвиток медичних закладів, а також на закупівлю зерна.

Також повідомлялося, що Японія має намір спонукати нейтральні країни G20 до санкцій проти РФ. При цьому в Токіо вже прийняли кілька пакетів обмежень щодо Москви.

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ЯпоніяРосійська ФедераціяЯдерна зброя