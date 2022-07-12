ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ

Новина українською →
Токио, Вторник 12 июля 2022 10:48
Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ Фото: министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Японии будет взаимодействовать со странами G20, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не ввели санкции против страны агрессора. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений в отношении Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы японского МИД Есимаса Хаяси во время пресс-конференции.

"Для расширения эффективности санкций против России, Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, прежде всего со странами "Большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "Группы двадцати" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны ввести санкции против РФ", - отметил министр.

Напомним, что в понедельник министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому грозит длительное вторжение России в Украину.

Добавим, также во время саммита министры G20 обратились к России с общим призывом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20 Российская Федерация Япония Токио
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит