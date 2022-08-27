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На закупку зерна и борьбу с болезнями. Япония выделит странам Африки 30 млрд долларов

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Токио, Суббота 27 августа 2022 15:27
На закупку зерна и борьбу с болезнями. Япония выделит странам Африки 30 млрд долларов Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония выделит странам Африки 30 млрд долларов. Средства преимущественно направят на развитие медицинских учреждений, а также на закупку зерна.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Кисиды, Токио хочет более тесно сотрудничать со странами Африки, поскольку международный порядок, основанный на общепринятых правилах, находится под угрозой после вторжения России в Украину.

Япония также готова работать над обеспечением поставок зерна в Африку в условиях глобального дефицита.

"Если мы допустим одностороннее изменение статус-кво силой, последствия этого будут распространяться не только на Африку, но и на весь мир", — заявил премьер-министр Японии.

30 миллиардов долларов будут выделены в течение трех лет в тесной координации с Африканским банком развития.

Ранее мы писали, что Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Также сообщалось, что Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений в отношении Москвы.

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