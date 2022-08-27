На закупку зерна и борьбу с болезнями. Япония выделит странам Африки 30 млрд долларов

Япония выделит странам Африки 30 млрд долларов. Средства преимущественно направят на развитие медицинских учреждений, а также на закупку зерна.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Кисиды, Токио хочет более тесно сотрудничать со странами Африки, поскольку международный порядок, основанный на общепринятых правилах, находится под угрозой после вторжения России в Украину.

Япония также готова работать над обеспечением поставок зерна в Африку в условиях глобального дефицита.

"Если мы допустим одностороннее изменение статус-кво силой, последствия этого будут распространяться не только на Африку, но и на весь мир", — заявил премьер-министр Японии.

30 миллиардов долларов будут выделены в течение трех лет в тесной координации с Африканским банком развития.