Япония обвинила РФ в нежелании подписывать итоговый документ после ядерной конференции

Япония обвинила Россию в том, что конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без подписания итогового документа.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Крайне прискорбно, что консенсус не был достигнут из-за оппозиции одной страны, которой является Россия", - сказал Кисида журналистам.

Россия выступила против окончательного проекта документа по итогам конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая длилась около месяца в Нью-Йорке.

По словам премьер-министра Японии, создание Договора о нераспространении ядерного оружия является единственным реалистичным подходом к отказу мира от ядерного вооружения.