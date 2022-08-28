Японія звинуватила РФ у небажанні підписувати підсумковий документ після ядерної конференції

Японія звинуватила Росію в тому, що конференція за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) завершилася без підписання підсумкового документа.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

"Вкрай прикро, що консенсус не був досягнутий через опозицію однієї країни, якою є Росія", - сказав Кисида журналістам.

Росія виступила проти остаточного проекту документа за підсумками конференції з розгляду дії ДНЯЗ, яка тривала близько місяця в Нью-Йорку.

За словами прем'єр-міністра Японії, створення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї є єдиним реалістичним підходом до відмови світу від ядерного озброєння.