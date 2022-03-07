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Япония обсуждает с США и ЕС запрет на импорт российской нефти

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Токио, Понедельник 07 марта 2022 08:42
Япония обсуждает с США и ЕС запрет на импорт российской нефти Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Япония, для которой Россия является пятым по величине поставщиком сырой нефти, обсуждает с США и европейскими странами возможность запрета импорта российской нефти. На такой шаг готовы пойти страны из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Мы не должны думать, что это чья-то проблема в Европе. Пошатнулся международный порядок, охватывающий и Азию", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он также сказал, что Россия и Китай поддерживают тесные отношения, и японское правительство будет "внимательно следить за действиями двух стран, включая их внешнюю политику".

Война России против Украины привела к росту цен на нефть и падению акций, при этом индекс Nikkei упал утром в Токио более чем на 3%.

На фоне растущих опасений по поводу возможных серьезных последствий для мировой экономики, в Японии звучат призывы задействовать триггерный пункт, предназначенный для снижения налогов на бензин.

Кисида заявил, что он рассмотрит все варианты, чтобы смягчить воздействие взлетевших цен на нефть на экономику Японии.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с партнерами по вводу эмбарго на российскую нефть.

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