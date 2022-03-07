Япония обсуждает с США и ЕС запрет на импорт российской нефти

Япония, для которой Россия является пятым по величине поставщиком сырой нефти, обсуждает с США и европейскими странами возможность запрета импорта российской нефти. На такой шаг готовы пойти страны из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

"Мы не должны думать, что это чья-то проблема в Европе. Пошатнулся международный порядок, охватывающий и Азию", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он также сказал, что Россия и Китай поддерживают тесные отношения, и японское правительство будет "внимательно следить за действиями двух стран, включая их внешнюю политику".

Война России против Украины привела к росту цен на нефть и падению акций, при этом индекс Nikkei упал утром в Токио более чем на 3%.

На фоне растущих опасений по поводу возможных серьезных последствий для мировой экономики, в Японии звучат призывы задействовать триггерный пункт, предназначенный для снижения налогов на бензин.

Кисида заявил, что он рассмотрит все варианты, чтобы смягчить воздействие взлетевших цен на нефть на экономику Японии.