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Японія обговорює з США і ЄС заборону на імпорт російської нафти

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Токіо, Понеділок 07 березня 2022 08:42
Японія обговорює з США і ЄС заборону на імпорт російської нафти Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Японія, для якої Росія є п'ятим за величиною постачальником сирої нафти, обговорює з США і європейськими країнами можливість заборони імпорту російської нафти. На такий крок готові піти країни через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Ми не повинні думати, що це чиясь проблема в Європі. Похитнувся міжнародний порядок, що охоплює і Азію", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Він також сказав, що Росія і Китай підтримують тісні відносини, і японський уряд буде "уважно стежити за діями двох країн, включаючи їх зовнішню політику".

Війна Росії проти України призвела до зростання цін на нафту і падіння акцій, при цьому індекс Nikkei впав вранці в Токіо більш ніж на 3%.

На тлі зростаючих побоювань з приводу можливих серйозних наслідків для світової економіки, в Японії звучать заклики задіяти тригерний пункт, призначений для зниження податків на бензин.

Кісіда заявив, що він розгляне всі варіанти, щоб пом'якшити вплив злетіли цін на нафту на економіку Японії.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон веде переговори з партнерами щодо введення ембарго на російську нафту.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Санкції проти Росії Японія Сполучені Штати Америки Нафта
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