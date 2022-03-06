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США договариваются с партнерами об эмбарго на российскую нефть, - Блинкен

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Вашингтон, Воскресенье 06 марта 2022 17:20
США договариваются с партнерами об эмбарго на российскую нефть, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты работают со своими союзниками в Европе над изучением возможности запрета импорта российской нефти. Таким образом, Белый дом пытается дополнительно наказать Россию за войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я вчера разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета министров именно на эту тему (эмбарго на российскую нефть, - ред.), и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно рассмотреть перспективу запрета на импорт российской нефти, при этом убедившись, что на мировых рынках по-прежнему есть соответствующие поставки нефти", - заявил Блинкен.

Беспрецедентный шаг в виде санкций против экспорта нефти, скорее всего, приведет к резкому скачку цен, что нанесет болезненный удар по потребителям во всем мире, поскольку Россия является вторым в мире производителем нефти.

Хотя США потребляют очень мало российской нефти - в декабре импорт нефти из России составил всего 90 тысяч баррелей в день - взаимосвязанный мировой рынок означает, что потрясения в поставках в одной части мира могут повлиять на цены повсюду.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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