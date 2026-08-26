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Японія обрала найкращий дрон-перехоплювач та розпочала закупівлі

12:03 26.08.2026 Ср
2 хв
Безпілотник розроблений з врахуванням досвіду війни в Україні
aimg Костянтин Широкун
Фото: Японія обрала найкращий дрон-перехоплювач (terra-drone.net)

Японське Агентство із закупівель, технологій та логістики (ATLA) обрало дрон-перехоплювач Terra B1 для закупівлі в рамках державної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу TerraDrone.

Конкурс ATLA на вибір дронів-перехоплювачів стартував у червні 2026 року. У липні агентство відібрало чотири моделі для проведення випробувань на замовлення Військово-морських сил самооборони Японії. 25 серпня 2026 року стало відомо, що ATLA уклало контракт на закупівлю Terra B1.

У Terra Drone зазначили, що результати випробувань продемонстрували відповідність безпілотника встановленим вимогам. Водночас при ухваленні рішення враховували не лише технічні характеристики Terra B1, а й здатність виробника забезпечити швидке постачання.

Terra B1 розроблений для боротьби з далекобійними безпілотниками, зокрема БпЛА типу "Шахед". Під час створення перехоплювача компанія використала досвід, отриманий у різних операційних умовах, у тому числі в Україні.

Очікується, що перші поставки Terra B1 будуть здійснюватися для ВМС Японії. Надалі Terra Drone планує розглянути можливість постачання системи також для Повітряних сил і Сухопутних сил самооборони країни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Крім цього, ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач". Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.

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