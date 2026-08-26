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Япония выбрала лучший дрон-перехватчик и начала закупки

12:03 26.08.2026 Ср
2 мин
Беспилотник разработан с учетом опыта войны в Украине
aimg Константин Широкун
Фото: Япония выбрала лучший дрон-перехватчик (terra-drone.net)

Японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) выбрало дрон-перехватчик Terra B1 для закупки в рамках государственной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу TerraDrone.

Конкурс ATLA по выбору дронов-перехватчиков стартовал в июне 2026 года. В июле агентство отобрало четыре модели для проведения испытаний по заказу Военно-морских сил самообороны Японии. 25 августа 2026 стало известно, что ATLA заключило контракт на закупку Terra B1.

В Terra Drone отметили, что результаты испытаний продемонстрировали соответствие беспилотника установленным требованиям. В то же время, при принятии решения учитывали не только технические характеристики Terra B1, но и способность производителя обеспечить быструю поставку.

Terra B1 разработана для борьбы с дальнобойными беспилотниками, в частности БпЛА типа "Шахед". При создании перехватчика компания использовала опыт, полученный в разных операционных условиях, в том числе в Украине.

Ожидается, что первые поставки Terra B1 будут производиться для ВМС Японии. В дальнейшем Terra Drone планирует рассмотреть возможность поставки системы для Воздушных сил и Сухопутных сил самообороны страны.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence .

Кроме этого, СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель" . Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после полутора лет работы.

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