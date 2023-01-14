Японія найближчими місяцями скине в океан мільйон тонн брудної води з АЕС Фукусіма

Уряд Японії схвалив скидання забрудненої води із зруйнованої АЕС Фукусіма-1 у світовий океан, який має відбутися приблизно найближчої весни чи літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У квітні 2021 року спеціальною комісією було затверджено скидання понад 1 млн тонн забрудненої води з АЕС Фукусіма-1 в океан після процедури очищення.
Міністерство закордонних справ Японії заявило в липні, що регулюючі органи визнали безпечним скидання води, яка буде відфільтрована для видалення більшості ізотопів, але все-таки міститиме сліди тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води.
План зустрів жорсткий опір з боку місцевих рибальських союзів через те, що скидання води може вплинути на їх засоби існування. Ряд країн, включаючи Південну Корею та Китай, також висловили занепокоєння.
Раніше повідомлялося, що японський ядерний регулятор схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції Фукусіма щодо скидання очищених радіоактивних стічних вод у морі наступного року.
Також ми писали, що через десять років після ядерної аварії на АЕС у Фукусімі, власникам 30 домогосподарств села Фукусіма дозволили повернутися до своїх будинків після багаторічного очищення території від радіації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.