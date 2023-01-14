Японія найближчими місяцями скине в океан мільйон тонн брудної води з АЕС Фукусіма

У квітні 2021 року спеціальною комісією було затверджено скидання понад 1 млн тонн забрудненої води з АЕС Фукусіма-1 в океан після процедури очищення.

Міністерство закордонних справ Японії заявило в липні, що регулюючі органи визнали безпечним скидання води, яка буде відфільтрована для видалення більшості ізотопів, але все-таки міститиме сліди тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води.

План зустрів жорсткий опір з боку місцевих рибальських союзів через те, що скидання води може вплинути на їх засоби існування. Ряд країн, включаючи Південну Корею та Китай, також висловили занепокоєння.