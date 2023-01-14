Япония в ближайшие месяцы сбросит в океан миллион тонн грязной воды с АЭС Фукусима

В апреле 2021 года специальной комиссией был утвержден сброс более 1 млн тонн загрязненной воды с АЭС Фукусима-1 в океан после процедуры очистки.

Министерство иностранных дел Японии заявило в июле, что регулирующие органы сочли безопасным сброс воды, которая будет отфильтрована для удаления большинства изотопов, но все же будет содержать следы трития, изотопа водорода, который трудно отделить от воды.

План встретил жесткое сопротивление со стороны местных рыболовных союзов из-за того, что сброс воды может повлиять на их средства к существованию. Ряд стран, включая Южную Корею и Китай, также выразили озабоченность.