Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ

Кредит Україні від ЄС

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) мають намір надати Україні кредит на 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів Росії до кінця 2024 року.

23 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення про передачу Україні до 35 млрд євро в рамках кредиту.

Днями стало відомо, що країни G7 завершили оформлення кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів для України.

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