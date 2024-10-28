Япония выделит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Кредит Украине от ЕС

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) намерены предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов за счет замороженных активов России до конца 2024 года.

23 октября Совет ЕС принял решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.

На днях стало известно, что страны G7 завершили оформление кредита в 50 миллиардов долларов для Украины.

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