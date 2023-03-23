Япония может отправить Украине транспортные средства и строительную технику

Правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое приводит Nikkei Asia.

"Я хотел бы рассмотреть вопрос о предоставлении поддержки транспортным средствам и строительной технике", - заявил Кисида. Премьер добавил, что эта техника может использоваться в Украине для разборки завалов, а также в процессе разминирования территорий. "Точное реагирование на нужды - типичная для Японии скрупулезная поддержка", - пояснил Кисида.