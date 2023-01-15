Японія може стати лідером з формування фонду відбудови України, - посол

Він нагадав, що Японія вже надала Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів, і зазначив, що Країна сонця, що сходить відіграє ключову роль у МВФ, Світовому банку та міжнародних фінансових інституціях, а також Токіо концентрується на гуманітарному аспекті.

"Японія любить працювати через міжнародні організації та значну частину допомоги надали через структури ООН. З останнього - 95 мільйонів на програму розвитку ООН для відбудови знищеної інфраструктури на звільнених територіях. Японія також бере активну участь в ініціативі президента України Grain for Peace і профінансувала 14 мільйонів постачання українського зерна в Африку.", - сказав посол.

Корсунський додав, що Японія цього року головує у "Групі Семи", і "ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль"

За словами посла, у всіх найбільших компаніях Японії створено спеціальні робочі групи та підрозділи, які займаються вивченням питання відновлення України.

"А Японія - це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль", - сказав дипломат.