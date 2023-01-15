RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония может стать лидером по формированию фонда восстановления Украины, - посол

Фото: Сергей Корсунский, посол Украины в Японии (japan.mfa.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Япония, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата "Голосу Америки".

Он напомнил, что Япония уже предоставила Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов, и отметил, что Страна восходящего солнца играет ключевую роль в МВФ, Всемирном банке и международных финансовых институциях, а также Токио концентрируется на гуманитарном аспекте.

"Япония любит работать через международные организации и значительную часть помощи оказали через структуры ООН. С последнего - 95 миллионов на программу развития ООН для восстановления уничтоженной инфраструктуры на освобожденных территориях. Япония также активно участвует в инициативе президента Украины Grain for Peace и профинансировала 14 миллионов поставок украинского зерна в Африку", - сказал посол.

Корсунский добавил, что Япония в этом году председательствует в "Группе Семи", и "мы рассчитываем, что Япония станет лидером по формированию фонда восстановления Украины, который уже создан Всемирным банком, и где, я думаю, Япония сыграет ключевую роль"

По словам посла, во всех крупнейших компаниях Японии созданы специальные рабочие группы и подразделения, которые занимаются изучением вопроса восстановления Украины.

"А Япония - это скоростные поезда, это мосты, путепроводы, инфраструктура, сверхсовременное производство автомобилей и металлургия. Я верю в то, что именно по таким масштабным проектам Япония будет играть ключевую роль", - сказал дипломат.

Ранее в январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи, и средства эти потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества.

Напомним, на днях премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество G7 для помощи Украине.

Добавим, что 14 января глава правительства Японии во время визита в Вашингтон заявил, что исход войны РФ против Украины может определить будущее Азии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Японияинфраструктура