Япония может стать лидером по формированию фонда восстановления Украины, - посол

Он напомнил, что Япония уже предоставила Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов, и отметил, что Страна восходящего солнца играет ключевую роль в МВФ, Всемирном банке и международных финансовых институциях, а также Токио концентрируется на гуманитарном аспекте.

"Япония любит работать через международные организации и значительную часть помощи оказали через структуры ООН. С последнего - 95 миллионов на программу развития ООН для восстановления уничтоженной инфраструктуры на освобожденных территориях. Япония также активно участвует в инициативе президента Украины Grain for Peace и профинансировала 14 миллионов поставок украинского зерна в Африку", - сказал посол.

Корсунский добавил, что Япония в этом году председательствует в "Группе Семи", и "мы рассчитываем, что Япония станет лидером по формированию фонда восстановления Украины, который уже создан Всемирным банком, и где, я думаю, Япония сыграет ключевую роль"

По словам посла, во всех крупнейших компаниях Японии созданы специальные рабочие группы и подразделения, которые занимаются изучением вопроса восстановления Украины.

"А Япония - это скоростные поезда, это мосты, путепроводы, инфраструктура, сверхсовременное производство автомобилей и металлургия. Я верю в то, что именно по таким масштабным проектам Япония будет играть ключевую роль", - сказал дипломат.