Японія може посилити санкції проти Росії та КНДР, - NHK

За даними японського суспільного мовника, Токіо обдумує можливість посилення обмежуваних заходів щодо РФ та КНДР, зокрема, на тлі долучення Пхеньяна до російсько-української війни на стороні країни-агресора.

"Щодо ситуації в Україні міністр закордонних справ Такеші Івая зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 16 числа, і заявив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки північнокорейські солдати беруть участь у боях з російськими військовими", - йдеться в публікації.

Як передає NHK, за цих обставин японський уряд почав розглядати можливість посилення санкцій проти Північної Кореї та РФ, стверджуючи, що військова співпраця між ними "має серйозний вплив на мир і безпеку в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, та порушує міжнародне право".

Санкції Японії проти РФ та КНДР

Японія вже запровадила різні санкції проти КНДР, яка продовжує розробляти ядерну зброю та не припиняє ракетні провокації.

Також Токіо наклало санкції на Росію через її широкомасштабне вторгення в Україну. Під обмежувальні заходи, зокрема, входять імпорту та експорту, а також заморозка активів, й розширення сфери застосування заморожування активів.

До слова, нещодавно стало відомо, що Японія виділила 3 млрд доларів Україні в рамках кредиту з російських активів.

Уряд Японії також має намір співпрацювати з G7 для посилення санкцій проти Північної Кореї та Росії, та продовжуватиме координацію з іншими країнами.

Нагадаємо також, на початку жовтня прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба у своїй програмній промові в парламенті заявив, що підтримка України з боку Токіо збережеться, і що санкції, запроваджені проти Росії, продовжуватимуть діяти.